Более 50 домов отключат от света в Томске и поселке Родионово в среду

Более 50 домов останутся без света в Томске и в поселке Родионово.
Фото: Алёна ГОЛЕВА
В среду, 12 апреля, более 50 домов останутся без света в Томске и в поселке Родионово. Это связано с плановыми отключениями оборудования, сообщают «Горсети».
Так, с 09:00 до 16:30 света не будет в поселке Родионово:
ул. Живописная, 10-14,14-а;
ул. Зеленая, 35;
ул. Магистральная, уч.5,уч.7,уч.31,уч.33;
ул. Мысовая, 2,6-8;
ул. Родиона, Осляби 7,11,12,22-24;
ул. Полянка, 2,8,12-14,13;
ул. Александра Пересвета, 6,12-14,21-23,24-28,35,уч.7,уч.7/1;
ул. Бригантины, 8;
ул. Доброслободская 1,5-а,7-а,29;
Также в это время свет отключат в Томске в доме по улице Профсоюзная, 2/4.
С 13:00 до 17:00 отключения пройдут в Томске в домах:
ул. Усть-Керепеть, 76-86,77-79,77-а,83-87,112,113-115,115-а,116-118,116-а,117,117-а,119/1,120,120-а, 123,уч.114,уч.116-а;
ул. Профсоюзная, 2-а стр.1,2-а стр.5,2-а стр.6,2-а стр.20.