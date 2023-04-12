Более 50 домов отключат от света в Томске и поселке Родионово в среду

Более 50 домов останутся без света в Томске и в поселке Родионово. Фото: Алёна ГОЛЕВА

В среду, 12 апреля, более 50 домов останутся без света в Томске и в поселке Родионово. Это связано с плановыми отключениями оборудования, сообщают «Горсети».

Так, с 09:00 до 16:30 света не будет в поселке Родионово:

ул. Живописная, 10-14,14-а;

ул. Зеленая, 35;

ул. Магистральная, уч.5,уч.7,уч.31,уч.33;

ул. Мысовая, 2,6-8;

ул. Родиона, Осляби 7,11,12,22-24;

ул. Полянка, 2,8,12-14,13;

ул. Александра Пересвета, 6,12-14,21-23,24-28,35,уч.7,уч.7/1;

ул. Бригантины, 8;

ул. Доброслободская 1,5-а,7-а,29;

Также в это время свет отключат в Томске в доме по улице Профсоюзная, 2/4.

С 13:00 до 17:00 отключения пройдут в Томске в домах:

ул. Усть-Керепеть, 76-86,77-79,77-а,83-87,112,113-115,115-а,116-118,116-а,117,117-а,119/1,120,120-а, 123,уч.114,уч.116-а;

ул. Профсоюзная, 2-а стр.1,2-а стр.5,2-а стр.6,2-а стр.20.