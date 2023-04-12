Заболеваемость ОРВИ в Томской области выросла на 10% за неделю

В Томской области выросла заболеваемость ОРВИ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области за прошедшую неделю на территории региона было зарегистрировано 6 496 случаев ОРВИ, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзором.

«В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 10,4%. Уровень заболеваемости ОРВИ в целом по Томской области ниже уровня эпидемического порога на 17,5%, заболеваемость ниже эпидпорога во всех возрастных группах» - говорится в сообщении.

Уровень заболеваемости ОРВИ выше эпидпорога в Каргасокском районе на 145,8%, Томском районе на 122%, Александровском районе на 55,7%.

В Томске фиксируется 55% всех случае ОРВИ.

Из-за ОРВИ в регионе закрыта 1 школа, частично закрыты 2 класса в 2 школах и 3 группы в 2 детских садах.