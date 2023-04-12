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НовостиОбщество12 апреля 2023 0:00

В Томске 12 апреля прогнозируются осадки и 4 градуса тепла

На дорогах местами гололедица
Алёна Мищенко
В Томске 12 апреля ожидается прохладная погода до +4 градусов.

В Томске 12 апреля ожидается прохладная погода до +4 градусов.

Фото: Ксения Высотина

В Томске 12 апреля ожидается прохладная погода до +4 градусов, местами сильный ветер.

По данным томского ЦГМС, погода в среду предвещает быть облачной с прояснениями. Днем возможны небольшие осадки. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура поднимется до +2…+4 °С. На дорогах местами гололедица.

По Томской области ожидается облачная погода с прояснениями. Днем пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Порывистый ветер будет достигать местами до 16 м/с. Температура днем составит +3…+8 °С, местами до -2°С. На дорогах гололед.