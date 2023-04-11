В Томской области два человека умерли от коронавируса за сутки

За сутки от коронавируса умерли два томича Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Томской области от коронавируса умерли два человека. Информация об этом размещена на сайте стопкоронавирус.рф. А за все время коронавирус унес жизни 997 томичей.

Число заболевших за сутки составило 55 человек. 14 человек при этом были госпитализированы. А общее число выявленных случаев за все время равняется 166 511.

Что касается выздоровевших, то их число за сутки меньше, чем заболевших. Избавиться от болезни смогли 29 человек. А за все время от коронавируса вылечились 164 709 человек.