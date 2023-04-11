Замгубернатора Томской области презентовал потенциал региона во Вьетнаме

Замгубернатора области вошел в состав делегации РФ во Вьетнаме Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Заместитель губернатора Томской области Василий Потемкин работал в составе делегации РФ на 24-м заседании Российско-вьетнамской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сообщает администрация региона. Замгубернатора провел несколько переговоров и представил промышленный и инвестиционный потенциал региона.

«Большой интерес вьетнамской стороны вызвал проект разработки Туганского месторождения ильменит-цирконовых песков. В рамках рабочего визита удалось наметить и обсудить с заинтересованными сторонами основные перспективные направления сотрудничества с Вьетнамом: наука и образование, ИКТ, нефтегазовая сфера, пищевая промышленность, сельское хозяйство и природные ресурсы», - рассказали пресс-службе администрации Томской области.

В регионе будут прорабатывать организацию бизнес-миссий вьетнамских компаний в Томск и проведения в области дней культуры Вьетнама. А еще Василий Потемкин пригласил посла Вьетнама в России посетить Томск для развития намеченных планов.