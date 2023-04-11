В селах Томской области в 2023 году откроют 17 центров «Точка роста»

В 17 сельских школах Томской области в 2023 году откроют центры «Точка роста» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В сельских школах 10 муниципалитетов Томской области откроют 17 центров «Точка роста» в 2023 году. На их создание потратят почти 37 миллионов рублей, уточнили в департаменте общего образования Томской области. Для центров купят цифровые лаборатории по биологии, химии, физике, экологии, физиологии, оборудование для изучения основ робототехники, механики, мехатроники, освоения основ программирования, компьютерное оборудование, микроскопы.

«За 4 года в 20 муниципалитетах Томской области открыты 109 Центров «Точка роста». На их базе более 60 тысяч школьников бесплатно получают качественное основное и дополнительное образование с использованием современных технологий и цифрового оборудования», - рассказали в департаменте.

Ранее в Томске завершили строительство новой школы на улице Демьяна Бедного. Также школа получила заключение о соответствии документации.