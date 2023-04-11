Двух жителей Чаинского района Томской области будут судить за жесткое убийство приятеля

Уголовное дело по факту убийства направили в суд. Фото: Сиб.фм

В отношении двух жителей Чаинского района Томской области утвердили обвинительное заключение, проинформировали в областной прокуратуре. 40-летний и 41-летний мужчины обвиняются в убийстве приятеля в апреле 2022 года.

Тем апрельским вечером трое мужчин и женщина выпивали. Один из мужчин обиделся на реплику женщины и ударил ее по лицу. Двум другим собутыльникам такое поведение не понравилось, и они стали избивать приятеля.

«Один из обвиняемых стал наносить потерпевшему удары ножом по телу. А второй накинул ему на шею веревку и душил до тех пор, пока мужчина не перестал подавать признаков жизни. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте», - рассказали о подробностях дела в прокуратуре.

Уголовное дело будет рассматривать Томский областной суд.

Ранее в селе Александровское Томского района убили местного жителя.