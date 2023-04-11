Первый в России веб-ресурс для профессионалов медобразования создали в Томске

Первый в России веб-ресурс для профессионалов медобразования разработали СибГМУ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске создали первый в России веб-ресурс для преподавателей и менеджеров медицинского и фармацевтического образования «Медицинское образование России». Портал запустили в СибГМУ, сообщает пресс-служба университета. На ресурсе можно найти различные образовательные и аналитические материалы, единую новостную ленту, интерактивную карту медицинского и фармацевтического образования России и другие полезные материалы.

«Сайт Медицинское образование в России создан для формирования единого сообщества педагогов и менеджеров высшего медицинского и фармацевтического образования. Каждый раздел сайта модерируется экспертами СибГМУ, а в наполнении принимают участие все образовательные учреждения», - рассказали в пресс-службе СибГМУ.

Планируется, что в будущем веб-ресурс будет синхронизирован с государственными информационными системами, реестром лицензий и аккредитации и другими сервисами. Любая медицинская или фармацевтическая организация России может присоединиться к проекту через специальную форму на сайте.