В Томской области пресекли канал незаконного сбыта древесины

Злоумышленники незаконно заготовили более 70 кубометров древесины Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Томской области лесная охрана обнаружила и пресекла незаконную рубку леса с помощью фото- и видеоловушек, рассказали в департаменте лесного хозяйства Томской области. Место незаконной рубки обнаружили на территории Прикульского участкового лесничества Корниловского лесничества во время рейда. Здесь же находилась подготовленная к вывозу древесина.

«Благодаря установленным мобильным камерам фото- и видеофиксации инспекторы выявили транспорт, на котором вывозили незаконно заготовленную древесину. Также удалось установить пункт приема, на который ее привезли», - уточнили в департаменте.

Всего «черные лесорубы» заготовили 39 берез общим объемом более 70 кубометров. Предварительный ущерб лесному фонду оценивается в 345 700 рублей. Древесину изъяли вместе с автомобилем, на котором ее везли. Материалы переданы в полицию.

Ранее в Томской области приняли поправки к закону о нормативах заготовки древесины для личных нужд.