Полномочия по строительству поликлиники в Южных Воротах взял на себя Томский район

Теперь проектировать и строить подъездную дорогу, а также рассматривать документы на строительство поликлиники будет администрация Томского района Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Томский район принял полномочия по строительству поликлиники для района Южные Ворота, сообщается в телеграм-канале Зональненского сельского поселения. Напомним, что ранее с такой инициативой выступили именно депутаты поселения.

«Врио главы Томского района А.Н. Масловский подписал соглашение о переходе полномочий на 22 месяца», - написали в телеграм-канале поселения.

За это время специалисты района должны рассмотреть документы на строительство поликлиники для Южных Ворот, спроектировать и построить подъездную дорогу к ней в соответствии с планом, который разработали и утвердили в Томском районе в 2022 году.

Ранее и.о. мэра дал поручение проводить публичные слушания на тему градостроительства только в нерабочее время.