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НовостиОбщество11 апреля 2023 11:46

Следователи проверят информацию о ликвидации водозабора в томском поселке Заварзино

Водозабор снабжал водой Академгородок
Александра Тайбатрова
Следователи проверят информацию о ликвидации водозабора в Заварзино

Следователи проверят информацию о ликвидации водозабора в Заварзино

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Следственный комитет Томской области проверит информацию из интернета о том, что департамент городского хозяйства и департамента управления муниципальной собственностью мэрии решил ликвидировать водозабор в поселке Заварзино города Томска. Через этот водозабор вода поступала в Академгородок.

«Тем самым были нарушены права граждан на поставку воды в жилые помещения. Следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц на предмет злоупотребления и превышения полномочий», - прокомментировали СК Томской области.

После проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее несколько домов в двух районах Томска остались без воды по причине скачка напряжения.