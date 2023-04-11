Следователи проверят информацию о ликвидации водозабора в томском поселке Заварзино

Следователи проверят информацию о ликвидации водозабора в Заварзино Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Следственный комитет Томской области проверит информацию из интернета о том, что департамент городского хозяйства и департамента управления муниципальной собственностью мэрии решил ликвидировать водозабор в поселке Заварзино города Томска. Через этот водозабор вода поступала в Академгородок.

«Тем самым были нарушены права граждан на поставку воды в жилые помещения. Следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц на предмет злоупотребления и превышения полномочий», - прокомментировали СК Томской области.

После проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее несколько домов в двух районах Томска остались без воды по причине скачка напряжения.