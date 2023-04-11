В селе Александровское Томского района убили местного жителя

Труп в селе Александровское обнаружили накануне вечером Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Александровское Томского района накануне вечером обнаружили труп местного жителя с признаками насильственной смерти, сообщили в следственном комитете Томкой области. По этому факту возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемым стал другой местный житель, 45-летний мужчина.

«При предъявлении обвинения подозреваемый признал свою вину. Его планируют поместить под стражу, сейчас этот вопрос решается», - комментирует следственный комитет.

Ранее в Томске нашли мертвой пропавшую 23 февраля женщину. А в Асино в жестоком убийстве местного жителя подозревают его приятеля.