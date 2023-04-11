Банки запустили выдачу кредитов наличными самозанятым

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Теперь самозанятые клиенты банка ВТБ могут оформить потребительские кредиты на любые цели. По итогам года объём их выдач может достичь 7 млрд рублей.

Для самозанятых в банке действуют стандартные программы по кредитам наличными, которые идентичны условиям для клиентов, работающих по найму.

«Банк смог предложить самозанятым выгодные условия по кредитам наличными благодаря налаженной системе обмена данными с ФНС и совершенствованию собственной IT–структуры. Ожидаем, что до конца года объём выдач потребительских кредитов самозанятым достигнет почти 7 млрд рублей», – отметил Евгений Благинин, заместитель руководителя департамента кредитного розничного бизнеса, начальник управления «Потребительское кредитование» ВТБ.

«Самозанятые занимают все более весомую долю на рынке − в этом статусе работают уже более 7 млн граждан. При низкой налоговой ставке самозанятые получают преимущества перед теми, кто работает без регистрации статуса. Среди них возможность работы с юрлицами, оформление пенсионных и страховых накоплений, ипотеки или автокредита, а теперь еще и кредита наличными», – комментирует Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса - старший вице-президент банка.

В феврале банк перезапустил ипотеку для самозанятых, смягчив требования к заёмщикам этой категории и увеличив максимальную сумму доступных им средств в полтора раза. Таким образом условия по жилищному кредитованию для них идентичны параметрам для наёмных работников.