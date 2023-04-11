Спикер Думы Томска Акатаев прокомментировал несостоявшиеся выборы мэра 11 апреля

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Спикер томской Думы Акатаев прокомментировал несостоявшиеся выборы мэра 11 апреля. Он также развеял слух о том, что он сам собрался сесть в кресло градоначальника.

"Пользуясь случаем, хочу сказать, заканчивайте создавать интриги на пустом месте. У меня нет планов переходить на работу в мэрию. Более того, я представлял список из 28 возможных кандидатов на пост мэра. Это уже состоявшиеся люди, известные, с опытом государственного и муниципального управления. Определенная платформа для обсуждений этих возможных кандидатов у нас есть", - пишет спикер в своем телеграм-канале.

Помимо этого, Акатаев добавил, что есть возможность провести выборы раньше срока.

"Это же не всенародное голосование, чтобы ориентироваться на единый день голосования в стране. Этот конкурс можно провести и в июне, и в июле, и в августе, и в сентябре. Будем проводить определенные консультации с белым домом и взвешивать все факторы, когда это удобнее будет сделать", - пишет Акатаев.

Также спикер написал, что все депутаты понимали, что обе кандидатуры, ни Лучшев, ни Ратнер не смогли бы набрать необходимые 25 голосов.

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