В Томской области организацию оштрафовали на миллион за взятку

За взятку организация рассчитывала на помощь при подготовке конкурсной документации Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Организация из Томской области «Системы транспортной безопасности» оштрафована на миллион рублей за попытку передать взятку, рассказали в областной прокуратуре. В 2019 году представитель компании пообещал передать взятку должностному лицу из государственного учреждения. Размер обещанной взятки составлял полмиллиона рублей. А за это организация надеялась получить помощь в подготовке конкурсной документации, чтобы потом выиграть тендер и заключить госконтракт.

«Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого организация оштрафована на один миллион рублей. Для исполнения наказания суд наложил арест на принадлежащий компании транспорт», - уточнили в прокуратуре.

Сейчас в суде рассматривается уголовное дело в отношении компании, предлагавшей взятку. Дело должностного лица, которому взятку предлагали, еще расследуют.

Напомним, что в Томске будут судить двух мужчин за незаконный оборот 190 килограммов осетра.