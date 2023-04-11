В Томске полицейские нашли сообщника телефонных аферистов

Молодой человек забирал деньги у пенсионеров и переводил их аферистам Фото: Мария ЛЕНЦ

Томские полицейские установили, что житель Томска 2003 года рождения причастен к обману пенсионеров. Ранее в полицию обратились несколько пожилых томичей с жалобами на то, что они стали жертвами мошенников. Во всех случаях пожилым людям звонили с незнакомого номера и говорили, что их родственники попали ДТП, в котором пострадали люди. Незнакомцы требовали передать деньги для лечения пострадавших или освобождения родных от уголовной ответственности. Деньги нужно было передать человеку, который за ними придет. Личность этого «курьера» и установили полицейские.

«В результате мошенникам доверились трое пожилых томичей. Пришедшему к ним незнакомцу они передали 250 тысяч рублей. Этим незнакомцем оказался ранее не судимый житель Томска. Возможно, он участвовал в других эпизодах мошеннических действий, для их выявления сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия», - рассказали в пресс-службе полиции.

Правоохранители выяснили, что адреса, по которым нужно было забрать деньги, молодому человеку присылали в мессенджере. От него требовалось соблюдать конспирацию, а полученные деньги переводить мошенникам.

Напомним, что за выходные томичи перевели мошенникам более пяти миллионов рублей.