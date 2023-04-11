В Колпашево мужчина пытался похитить алкоголь из супермаркета и сбежать

Росгвардейцы помогли задержать недобросовестного покупателя. Фото: управление Росгвардии по Томской области

В Колпашево сотрудники Росгвардиии задержали мужчину, который похитил алкоголь из супермаркета и попытался сбежать, рассказали в ведомстве. Подозрительного гражданина, который бежал, оглядываясь по сторонам, росгвардейцы заметили во время патрулирования на улице Белинского. За мужчиной бежали сотрудники супермаркета, на помощь которым сотрудники Росгвардии сразу же поспешили.

«Выяснилось, что мужчина взял с торгового ряда две бутылки коньяка и яблоко, после чего попытался пронести товар мимо кассы без оплаты. Требования работников магазина остановиться и заплатить за товар гражданин проигнорировал. Одна из работниц торговой точки успела отобрать одну бутылку крепкого алкогольного напитка, а со второй мужчина выбежал на улицу», - поделились подробностями происшествия в Росгвардии.

Недобросовестного покупателя росгвардейцы в итоге задержали на улице Победы и передали сотрудникам полиции. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Напомним, что в Томске вооруженный ножом мужчина попытался ограбить магазин.