Томичи оставили более 1000 благодарностей в рамках акции «Спасибо доктору!»

Поблагодарить медработников можно до 9 июня Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Томской области продолжается акция «Спасибо доктору!». Томичи уже оставили более 1000 благодарностей в адрес медработников.

«По числу «спасибо» лидирует Колпашевская районная больница, на втором месте — Томский областной онкологический диспансер, на третьем — роддом № 4», - рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

В акции «Спасибо доктору!» пять номинаций: «Народный доктор», «Народная медсестра», «Народный аптекарь», «Моя любимая больница» и «Моя любимая аптека». Проголосовать за специалиста или организацию можно на сайте акции или по телефонам 8 (3822) 516-616 и 8-800-350-88-50 (звонок бесплатный). Сделать это можно до 9 июня.

Победителей определят по сумме набранных голосов и наградят в преддверии Дня медицинского работника.