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НовостиОбщество11 апреля 2023 7:40

Сельские школы в Томской области получили 14 новых автобусов

Автобусы будут довозить учеников до школ и обратно
Алёна Мищенко
14 новых автобусов получили школы Томской области.

14 новых автобусов получили школы Томской области.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Томской области Владимир Мазур передал 14 новых школьных автобусов для детей из отдаленных районов области. Автобусы будут довозить учеников до школ и обратно, сообщил в своем телеграм-канале глава региона.

«Пополнили школьные автопарки буквально перед новым годом. А сегодня передали в муниципалитеты ещё 14 новых современных автобусов. Они будут работать в глубинке, возить детей на занятия и обратно домой. У школьников будет больше времени и сил на уроки и хорошие оценки. А родителям не придётся волноваться за ребятишек», – сообщил Владимир Мазур.

Он уточнил, что новые школьные автобусы получили Чажемтовская школа, Нарымская школа, Пудовская школа, Дубровская школа, Батуринская школа, Плотниковская школа, Тунгусовская школ, Елгайская школа, Мирненская, Нелюбинская школа и школа «Интеграция», Гореловская школа и Чаинская школа-интернат. Также ключи от нового транспорта получила томская школа-интернат для детей с нарушениями слуха.

В прошлом году школы региона получили более 20 новых автобусов. Глава региона пообещал продолжить обновлять школьный автопарк по всей области.