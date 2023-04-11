В Томске на выходных изменится схема движения автобусов и троллейбусов

В Томске изменится схема движения общественного транспорта. Фото: Анна Ковалёва

В Томске на выходных на участке улицы Красноармейской изменится схема общественного транспорта. Это связано с работами СП «Тепловые сети», сообщает пресс-служба мэрии.

Схема движения изменится на участке улицы Красноармейской от улицы Полины Осипенко до переулка Инструментального с 22:00 14 апреля до 17:00 17 апреля.

Из-за этого троллейбусы маршрута №3 будут курсировать по изменённой схеме – от пр. Ленина - пр. Кирова - до остановки «Томск-1». Количество троллейбусов маршруте не изменится.

Автобусы №19, 29, 442, 443 с остановки Транспортное кольцо будут ехать по Нахимова, затем поворачивать на улицу Вершинина и выезжать на улицу Учебную, далее по маршруту. В обратном направлении автобусы также будут проезжать через улицы Вершинина и Нахимова до Транспортного кольца.

«Автобус маршрута №120 (24) будет двигаться по следующей схеме: Транспортное кольцо - ул. Нахимова - ул. Вершинина - ул. Учебная - ул. Красноармейская - далее по маршруту. В обратную сторону он также буде объезжать перекрытый участок по Учебной, Вершинина и Нахимова», – уточнили в мэрии.

Жителей Томска просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.