Более 19 тысяч семей в Томской области получили единое пособие на детей

В Томской области единое пособие на детей получили более 19 тыс семей. Фото: Даниил ОПАРИН

В Томской области с 1 января 2023 года для семей с низким доходом ввели единое пособие на детей. Его получили боле 19 тысяч семей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«На сегодняшний день выплаты одобрены для 30 372 детей до 17 лет, а также для 1 225 беременных женщин», - сказал управляющий ОСФР по Томской области Дмитрий Мальцев.

Размер единого пособия зависит от среднедушевого дохода семьи и варьируется от 50% (7 523 рубля) до 100% (15 046 рублей). Многодетным семьям устанавливается единое пособие на каждого ребенка. Выплаты назначаются на один год, далее ее могут продлить по заявлению гражданина.

В Томской области семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума эдля южных районов выплачивают 14 220 рублей, для северных — 15 638 рублей. При этом дети и родители должны иметь российское гражданство и проживать в России.

Вставшим на учет в больницы женщинам на ранних сроках беременности с доходами ниже прожиточного минимума, назначается пособие в южных районах области в размере 14 220 рублям, в северных районах – 15 638 рублей.

Решение о назначении единого пособия рассматривают от 10 до 20 рабочих дней с момента подачи заявления.

Со всеми актуальными правилами назначения и выплаты единого пособия можно ознакомиться на сайте Соцфонда. Получить консультацию круглосуточно и бесплатно можно по телефону ЕКЦ 8-800-100-00-01.