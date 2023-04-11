В Томске маршрутка врезалась в остановку, пострадала женщина

В Томске автобус врезался в остановку Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В Томске 11 апреля на Иркутском тракте автобус ПАЗ врезался в остановку «Лазарева», также водитель маршрутки сбил женщину, которая стояла на остановке. Ее доставили в больницу, сообщает пресс-служба регионального УМВД

Авария произошла 11 апреля около 9:20 на Иркутском тракте, 134 в районе остановки «Лазарева».

По предварительным данным, 48-летний мужчина, управляя маршруткой ПАЗ, потерял контроль за движением автобуса и врезался в остановочный комплекс и пешехода, который стоял на остановке.

В результате ДТП 39-летняя женщина-пешеход доставлена в больницу для осмотра.

«В момент происшествия в салоне автобуса находились шесть пассажиров, никто из них не пострадал», – уточнили в полиции.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. В ходе проверки перевозчика осуществят контрольно-надзорные мероприятия.