Михаил Ратнер будет повторно баллотироваться на пост мэра Томска

Фото: Анна Ковалёва

Михаил Ратнер готов вновь подать свою кандидатуру на пост мэра Томска. Изначально нынешний и.о. мэра снял свою кандидатуру из-за того, что не согласен со структурой проведения выборов.

"Да, я готов к участию в новом конкурсе", – сказал журналистам Ратнер на заседании Думы.

Напомним, что сегодня,11 апреля, в Томске должны были состояться выборы нового мэра. Однако на заседании Думы оба кандидата отказались от участия в конкурсе.

Теперь депутаты объявят повторный конкурс на должность мэра Томска на следующем, майском, собрании городской думы. К тому времени будут определены сроки и примерная дата следующих выборов мэра.