Исследование Домклик: россияне стали чаще выбирать жильё за пределами городов-миллионников

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аналитики Домклик изучили, как изменился спрос на вторичное жильё в крупнейших регионах России за последние три года. Как показало исследование, люди реже выбирают квартиры в региональных центрах и чаще предпочитают жить в менее населённых пунктах своего региона. Единственным исключением стала Москва.

В регионах

Белыми цифрами обозначена доля ипотечных сделок по покупке вторичной недвижимости в городах от общего количества ипотечных сделок по покупке готового жилья во всём регионе в 2023 году. Розовым показано изменение этого параметра с 2021 по 2023 годы.

На рынке вторичной недвижимости растёт интерес населения к недвижимости за пределами административных центров. По мнению аналитиков Домклик, отток из городов-миллионников прежде всего связан с большим количеством выгодных предложений и относительно низкими ценами на вторичном рынке.

Перераспределение спроса также обусловлено расширением транспортной системы (новые дороги, общественный транспорт) и активной застройкой пригородных территорий. Преимущества новых строительных проектов — хорошая экология и развитая инфраструктура. Так как к концу 2022 года объём предложения на вторичном рынке по-прежнему высок, в том числе и от собственников квартир в новых ЖК, у покупателей есть много возможностей выгодно улучшить свои жилищные условия.

Наконец, сыграла свою роль и пандемия, когда жизнь вдали от городского шума, удалённый формат работы и благоприятная экологическая обстановка стали дополнительными стимулами для переезда.

Наибольший отток из мегаполисов зафиксирован в Республике Татарстан и Краснодарском крае (по 5 процентных пунктов), Санкт-Петербурге, Красноярском крае, Волгоградской области и Республике Башкортостан (по 4 процентных пункта). Общероссийский тренд не затронул лишь Москву, где город оказался в большем приоритете (+5 процентных пунктов).

В то же время в половине городов-миллионников доля ипотечных сделок по приобретению готового жилья по-прежнему высока (50% и выше от общего числа ипотечных сделок в регионе). По этому показателю лидируют Омская (89%), Новосибирская (76%) и Воронежская (72%) области.

Карты округов Москвы в 2021, 2022 и 2023 годах. Цвет, которым окрашен округ, указывает на долю ипотечных сделок на вторичном рынке округа от общего количества ипотечных сделок на рынке готового жилья. Чем темнее цвет, тем больше доля ипотечных сделок, зак

Аналитики выделили два главных направления внутренних переездов в Москве.

Центральный административный округ. С одной стороны, всё больше людей переезжают в центральные районы. Доля квартир, приобретённых в ипотеку в ЦАО, выросла на 3 процентных пункта. По мнению аналитиков Домклик, это связано со значительными скидками на недвижимость в центре столицы в 2022 году. Наибольший дисконт отмечен на рынке жилья 1960-х годов постройки (7%).

Новомосковский административный округ. С другой стороны, москвичи также перемещаются за МКАД, а именно — в НАО: доля ипотеки на «вторичке» выросла на 1,6 процентных пункта. Аналитики Домклик объясняют это наибольшим снижением стоимости квадратного метра в удалённых от центра районах, которое произошло в 2022 году. Ещё один мотив для переезда — строительство в НАО новых детских садов, школ, поликлиник и станций метро.

Методология исследования

Эксперты проанализировали региональную статистику по ипотечным сделкам Сбербанка на вторичном рынке в 2023 году. В исследовании учтены регионы с административными центрами — городами-миллионниками. В результате была определена доля ипотечных сделок по приобретению готового жилья, которая пришлась на региональные центры, от общего количества ипотечных сделок, заключённых на рынке вторичной недвижимости в регионе. Этот показатель эксперты сравнили с данными за 2021 год.

Отдельно аналитики Домклик исследовали изменение доли ипотечных сделок по приобретению готового жилья в округах Москвы с 2021-й по 2023 годы. Доля сделок в округе измерялась как количество ипотечных сделок в округе, разделённое на общее количество ипотечных сделок в столице. В итоге были подготовлены карты, отображающие востребованность жилья на периферии и в центре Москвы.