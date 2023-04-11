Женщины стали чаще оформлять ипотеку

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ВТБ проанализировал статистику по выданным жилищным кредитам и выяснил, что за последний год доля заемщиков-женщин резко выросла. Если в январе-марте 2022 года на них приходилось 46% сделок, то в первом квартале текущего года уже 53%. Среди основных причин такого тренда - модернизация «семейной ипотеки».

«Сегодня поддержка материнства – приоритет государственного уровня. В стране реализуется комплекс мер, направленных на повышение качества и доступности жилья для клиентов с детьми. Флагманской программой по праву стала «семейная ипотека», которая позволяет купить первичную недвижимость по льготной ставке. Распространение ее условий на всех граждан с двумя несовершеннолетними детьми существенно расширило круг потенциальных заемщиков. В совокупности с индексацией материнского капитала и дополнительными выплатами многодетным заемщикам это привело к резкому росту спроса женщин на ипотечные кредиты. Если на протяжении нескольких лет доля таких заемщиков была стабильна и составляла 45-47% от общего количества клиентов, то за последний год она увеличилась почти на 10 пп, и сегодня уже больше половины ипотечных клиентов – женщины», - прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко.

Ранее эксперты банка выяснили, что по итогам первого квартала 2023 года «семейная ипотека» впервые обогнала по спросу льготную, ранее всегда выступавшей локомотивом рынка первичной недвижимости. Так, в январе-марте банк провел по «семейной ипотеке» более 10,3 тысячи сделок на 62 млрд рублей. В то же время «Ипотеку с господдержкой-2020» оформили около 9 тысяч клиентов на 55,2 млрд рублей. Основным фактором резкого роста «семейной ипотеки» эксперты банка назвали модернизацию программы с начала года.

По итогам первого квартала 2023 года 44,3 тысячи клиентов оформили в банке жилищные кредиты на 228 млрд рублей. Самым активным оказался март, когда объем выдач достиг 105,4 млрд рублей и на 35% превысил результат февраля. Примерно каждую вторую сделку в январе-марте банк проводил в рамках программ с господдержкой.