Жители Томска поддержали решение Ратнера отозвать свою кандидатуру с поста мэра

Фото: Анна Ковалёва

Томичи поддержали Михаила Ратнера и его решение отозвать свою кандидатуру с поста мэра. Нынешний и.о. градоначальника заявил, что готов участвовать в выборах на альтернативной основе.

Напомним, что сегодня,11 апреля, в Томске должны были состояться выборы нового мэра. Однако на заседании Думы оба кандидата отказались от участия в конкурсе.

"Молодец. Достойный человек!", - пишет томич Евгений.

Другие комментаторы в социальных сетях также поддержали Ратрера отметив, что он поступил правильно и выразили надежду, что и.о. мэра снова подаст документы для участия в конкурсе на пост.