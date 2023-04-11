Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 апреля 2023 4:56

Жители Томска поддержали решение Ратнера отозвать свою кандидатуру с поста мэра

Ратнер заявил, что готов участвовать в выборах на альтернативной основе
Ксения Высотина

Фото: Анна Ковалёва

Томичи поддержали Михаила Ратнера и его решение отозвать свою кандидатуру с поста мэра. Нынешний и.о. градоначальника заявил, что готов участвовать в выборах на альтернативной основе.

Напомним, что сегодня,11 апреля, в Томске должны были состояться выборы нового мэра. Однако на заседании Думы оба кандидата отказались от участия в конкурсе.

"Молодец. Достойный человек!", - пишет томич Евгений.

Другие комментаторы в социальных сетях также поддержали Ратрера отметив, что он поступил правильно и выразили надежду, что и.о. мэра снова подаст документы для участия в конкурсе на пост.