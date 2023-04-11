Вооруженный ножом мужчина пытался ограбить магазин в Томске

В Томске неизвестный пытался ограбить магазин. Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В Томске 7 апреля неизвестный мужчина совершил разбойное нападение на магазин на Иркутском тракте, 202/1. В руках у него было оружие. Полиция разыскивает подозреваемого.

Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, 7 апреля около 21:30 минут в полицию поступило сообщение о попытке кражи денег в магазине по улице Иркутский тракт, 202/1. Неизвестный мужчина пытался ограбить магазин, используя в качестве оружия предмет, напоминающий нож.

Полицейские проводят розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемого.

Мужчина высокого роста, был одет в темно-серую куртку с капюшоном, черные штаны, шапку, на лице была маска черного цвета.

Томичей, которые обладают информацией о подозреваемом, просят обращаться в ОМВД России по Октябрьскому району по телефонам 02, 102 (с мобильного) или 8-996-962-97-71.