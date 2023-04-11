В Томске осудят двоих мужчин за незаконный оборот 190 кг сибирского осетра

Двое мужчин в Томске хотели продавать сибирского осетра.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Томске будут судить двух местных жителей за незаконный оборот около 190 кг сибирского осетра. Мужчины планировали продавать рыбу, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В отношении двоих жителей Томска утвердили уголовное дело за незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору.
По версии следствия, с мая по июнь 2022 года мужчины приобрели, хранили и перевезли из Каргасокского района для последующей продажи около 190 кг сибирского осетра.
Рыбу обнаружили и изъяли сотрудники правоохранительных органов.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения.