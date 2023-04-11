В городской Думе 11 апреля началось заседание по выборам мэра Томска

В Думе Томска началось заседание по выборам мэра. Фото: Ксения Высотина

В Думе Томска во вторник, 11 апреля, началось заседание по выборам мэра города.

Напомним, 15 марта проходил первый этап конкурса по отбору кандидатов на должность мэра Томска. Для регистрации на конкурс заявки подавали восемь кандидатов. Конкурсная комиссия определила двух претендентов – Михаила Ратнера и Максима Лучшева.

Накануне депутат Законодательной думы Томской области от партии КПРФ Максим Лушев, заявившийся на участие в конкурсе на должность главы города Томска, снял свою кандидатуру.

Решение Максима Лучшева прокомментировал губернатор Томской области Владимир Мазур.

«Знаю о принятом решении Максима Лучшева. Это решение уважаю и поддерживаю. Опыт, знания и энергия Максима Алексеевича обязательно найдут применение в Томске», — цитирует Владимира Мазура пресс-служба обладминистрации.

Напомним, что на данный момент остался один претендент – и.о. мэра Михаил Ратнер. Чтобы стать градоначальником, необходимо набрать 25 голосов.

Депутаты думы Томска будут выбирать мэра путем тайного голосования. Если кандидат не наберет необходимого количества голосов, то процедура начнется вновь.