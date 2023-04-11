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НовостиОбщество11 апреля 2023 2:38

В Стрежевом мужчину доставили в реанимацию с ожогами после пожара в многоэтажке

При пожаре было спасено 4 человека, из них 2 детей
Алёна Мищенко
В Стрежевом при пожаре пострадал мужчина.

В Стрежевом при пожаре пострадал мужчина.

Фото: Виталий ТИМКИВ

В Стрежевом в ночь на 11 апреля при пожаре в квартире девятиэтажного дома были спасены четыре человека, из них двое детей. Ожоги получил 34-летний мужчина, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 3:29. Пожар произошёл в квартире на 8 этаже по улице Строителей. На момент прибытия пожарных шел открытый огонь из окна квартиры.

Пожарные спасли четырех человек – 49-летнюю женщину, 17-летнюю девочку, 10-летнего мальчика и 34-летнего мужчину.

«Травмирован: мужчина 1988 г.р. госпитализирован с отравлением угарным газом и ожогом верхних дыхательных путей в ОГАУЗ городскую больницу г. Стрежевого (реанимация)», – говорится в сообщении.

В огне пострадала мебель, закоптились стены, оплавилась пластиковая рама и лопнуло остекление стеклопакета. Общая площадь пожара составила 24 кв. метра.

Огонь потушили 3:42. Причина пожара устанавливается.