Пробки в 8 баллов фиксируются в Томске утром во вторник

Фото: "Яндекс. Пробки"

В Томске уром во вторник, 11 апреля, зафиксированы восьмибалльные пробки на дорогах. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки». По состоянию на 8:30 большие заторы наблюдаются на улицах Пушкина, Елизаровых, проспекте Фрунзе и на Коммунальном мосту.

Автомобильные пробки отмечены и на проспекте Ленина, на улицах Сибирской, Красноармейской, Ломоносова, на площади Южной и Комсомольском проспекте. Тажке томичи стоят в пробках на Иркутском тракте, на Кузнечном взвозе и на площади Ленина.

Затруднено в эти минуты движение в районе пересечения улиц Большая Подгорная и Дальне-Ключевская.

Также традиционно сильная пробка образовалась на Коммунальном мосту на въезде в Томск и на Шегарском тракте.

Сервис отмечает, что на некоторых участках скорость движения не превышает 5-7 км/ч.