Чистая прибыль «ТДСК» снизилась почти на 11% в 2022 году

Чистая прибыль ТДСК снизилась в прошлом году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году «Томская домостроительная компания» (ТДСК) заработала выручку 8,27 миллиарда рублей. Это на 1% ниже, чем в позапрошлом году, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на бухгалтерскую отчётность компании по РСБУ.

Чистая прибыль «ТДСК» в прошлом году упала на 10,7% и составила 873,2 миллиона рублей, себестоимость продаж снизилась на 2,7%, до – 5,9 миллиарда рублей.

От реализации недвижимости компания получила выручку на 7,52 миллиарда рублей, это на 1,7% ниже, чем годом ранее, от предоставления имущества в аренду - 508,2 миллиона рублей (рост на 11%), другие виды деятельности принесли компании доход на 241,5 миллиона рублей (рост на 4%).

Кредиторская задолженность компании увеличилась с 825,6 миллиона рублей на 31 декабря 2021 года до 1,45 миллиарда рублей на 31 декабря 2022 года, дебиторская выросла с 1,8 миллиона рублей до 2,25 миллиарда рублей.