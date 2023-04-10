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НовостиОбщество10 апреля 2023 16:12

В Томске выпускники и специалисты без опыта смогут получить работу на ярмарке

Томская область 14 апреля присоединится к всероссийской ярмарке трудоустройства
Александра Тайбатрова
Помимо вакансий, соискатели на ярмарке смогут узнать про карьерную диагностику и переобучение

Помимо вакансий, соискатели на ярмарке смогут узнать про карьерную диагностику и переобучение

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томские выпускники и специалисты без опыта смогут найти работу на ярмарке трудоустройства, которая пройдет 14 апреля. Более 200 крупных компаний предложат томичам свыше тысячи вакансий. На отдельной площадке банковский сектор представит около 50 вакансий с зарплатой от 33 до 50 тысяч рублей.

«Отдельная площадка в МФЦ будет действовать для соискателей, которые хотят трудоустроиться в банковский сектор, федеральную налоговую службу, МФЦ, кадровый центр «Работа России», комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области. Во всероссийской ярмарке трудоустройства примут участие шесть банков, которые предложат вакансии специалистов по взаимодействию с госорганами, сопровождению операций с банковскими гарантиями, платежных операций, андеррайтинга, менеджеров по зарплатным проектам, а также экономистов, бухгалтеров, операторов call-центра», - рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

Томичи могут принять участие в ярмарке вакансий в центре «Работа России» и МФЦ (проспект Фрунзе, 103Д), а также в районных центрах занятости населения.