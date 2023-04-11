В Томске ожидается сильный ветер и +3 градуса 11 апреля

В Томске похолодает до +3 градусов. Фото: Ксения Высотина

В Томске во вторник, 11 апреля, ожидается прохладная погода до +3 градусов и сильный ветер.

В Томске ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой мокрый снег, местами гололедные явления. Ветер будет дуть юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура поднимется до +1…+3 градусов. На дорогах местами гололедица.

В Томской области местами возможен умеренный мокрый снег, местами гололедные явления. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура днем составит -2…+3 °С, местами до -7 °С.