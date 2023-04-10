Томичам придется потратить на пасхальный стол не менее 700 рублей

Яйца и куличи - непременные атрибуты пасхального стола Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом году на пасхальный стол томичам придется потратить как минимум 700 рублей, посчитали в «АиФ-Томск».

Пасхальный стол невозможно представить без крашеных яиц и куличей.

Десяток яиц в магазинах Томска стоит примерно 70-90 рублей. Красители для яиц в среднем стоят 50 рублей за пачку, цены на самые дешевые начинаются от 16 рублей. Наборы для окрашивания двумя цветами обойдутся примерно в 40-80 рублей. Впрочем, покрасить яйца можно и натуральными «красителями», например, луковой шелухой или куркумой.

Украсить яйца наклейками будет чуть дороже: они стоят от 50 рублей.

На ингредиенты для куличей придется потратить примерно 455 рублей. Это в том числе молоко (100 рублей), дрожжи (15 рублей), сахар (80 рублей), соль (40 рублей), мука (100 рублей), яйца (80 рублей) и маргарин (120 рублей). Помимо основных ингредиентов, понадобятся форма и посыпка. Форма из картона стоит примерно 70-100 рублей, а цены на посыпки начинаются от 40 рублей.