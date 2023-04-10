Томичам покажут фильм про Героя России Максима Пескова

Посмотреть фильм про Героя России можно будет 13 и 16 апреля Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томске 13 и 16 апреля покажут фильм Виталия Степкина и Виталия Липатова «Макс. Шаг в бессмертие». Он посвящен Герою России томичу Максиму Пескову, который погиб 17 марта 2022 года.

Максим – коренной томич. Он был воспитанником Томского кадетского корпуса с 12 лет, потом поступил в Новосибирское высшее военное командное училище. В 2018 году после окончания учебы Максим Песков попал в Новочеркасск, откуда позже был направлен в зону СВО.

«17 марта 2022 г. в районе Попасной, выполняя с группой разведзадачу, старший лейтенант Максим Песковой попал в окружение. Противники бросили в разведчиков гранату, которую Максим закрыл собой. Командир спас товарищей ценой жизни, в том бою он был единственным погибшим из отряда. 5 апреля Президент РФ Владимир Путин за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга присвоил Максиму Песковому посмертно звание Героя России», - рассказали о биографии героя пресс-службе администрации Томской области.

В сентябре 2022 года на здании Томского кадетского корпуса и школы №53 появились мемориальные доски памяти Максима Пескова. А в декабре его бюст установили на аллее героев в училище, где Максим учился.

Первый открытый показ фильма «Макс. Шаг в бессмертие» прошел в областном Дворце народного творчества «Авангард». А теперь увидеть его смогут все желающие на губернском телеканале «Томское время»: 13 апреля 20.00 и 16 апреля в 11.00.

Ранее орден погибшего в СВО уроженца Томской области вручили его жене.