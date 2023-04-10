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НовостиОбщество10 апреля 2023 13:02

В Томской области за сутки выявили 34 заболевших коронавирусом

Вылечились от болезни 36 человек
Александра Тайбатрова
За сутки от коронавируса в Томской области выздоровели больше человек, чем заразились

За сутки от коронавируса в Томской области выздоровели больше человек, чем заразились

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Томской области коронавирусом заразились 34 человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. И это минимальное значение за прошедший месяц. Число выявленных заболеваний за все время составило 166 456 человек.

Четыре человека были госпитализированы.

При этом число выздоровевших за сутки превышает число заболевших: излечились от болезни 36 человек. Общее число выздоровевших в Томкой области составило 164 680 человек.