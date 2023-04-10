В Томской области за сутки выявили 34 заболевших коронавирусом

За сутки от коронавируса в Томской области выздоровели больше человек, чем заразились Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Томской области коронавирусом заразились 34 человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. И это минимальное значение за прошедший месяц. Число выявленных заболеваний за все время составило 166 456 человек.

Четыре человека были госпитализированы.

При этом число выздоровевших за сутки превышает число заболевших: излечились от болезни 36 человек. Общее число выздоровевших в Томкой области составило 164 680 человек.