В Томской области индивидуальные предприниматели смогут получить статус социального предприятия

Предприниматель может получить статус социального предприятия, если имеет инвалидность и работает без сотрудников Фото: Евгения ГУСЕВА

Индивидуальные предприниматели из Томской области, которые имеют инвалидность и не привлекают сотрудников, смогут получить статус социального предприятия, проинформировали в администрации региона.

«Нововведение позволит увеличить число социальных предприятий и даст возможность индивидуальным предпринимателям с инвалидностью получать дополнительные меры поддержки. Для получения статуса достаточно представить в областной департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности заявление, отчет о социальном воздействии и копию справки, подтверждающую факт установления инвалидности», — отметила и.о. начальника департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области Татьяна Бугаева.

Социальные предприятия имеют возможность на дополнительные меры поддержки. Том числе для них проводится конкурс проектов в сфере соцпредпринимательства: победители получают до 500 тысяч рублей. В прошлом году Томской области эту поддержку получили 22 социальных предприятия. В этом году конкурс хотят провести во втором полугодии. Всего в Томской области работают 126 социальных предприятий.