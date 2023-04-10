Следственный комитет Томской области разыскивает жителя Бурятии

Фото: ориентировка СУ СК РФ по Томской области

Следственный комитет Томской области распространил ориентировку на жителя Бурятии В.А. Нечаева. Мужчина проживал в селе Брянск Кабанского района Республики Бурятия. По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело.

Установлено, что 1 октября 2022 года около 08.00 мужчина приехал на автобусе из Иркутска в Улан-Удэ. С вокзала он ушел в неизвестном направлении, его местонахождение до сих пор неизвестно.

«Пропавший страдал провалами в памяти, мог потерять ориентир во времени и пространстве. На вид ему около 40-45 лет, рост - 170-175 сантиметров. Телосложение среднее, волосы черные с проседью, нос с горбинкой. У пропавшего есть особая примета – шрам левой щеке длиной около 8 сантиметров. Мужчина был одет в темно-зеленую вязаную шапку, светло-коричневую куртку, синие брюки и красно-синие кроссовки. При себе у него не было ни документов, ни телефона», - уточнили в следственном комитете региона.

Любую имеющую информацию о пропавшем просят сообщать по телефонам 8-983-634-1706, 8-902-160-0258.