Врач рассказала томичам о связи еды и депрессии

По словам специалиста, качество питания напрямую влияет на здоровье Фото: Евгения ГУСЕВА

Дарья Подчиненова, врач по медицинской профилактике ОГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», рассказала телеграм-канале департамента здравоохранения Томской области, как питание влияет на здоровье человека. Она отметила, что несбалансированный рацион может отрицательно сказаться на уровне артериального давления и вызвать ряд других проблем со здоровьем, в том числе депрессию.

«С пищей мы получаем необходимые для жизнедеятельности вещества и порядка трети из них незаменимы, поэтому рацион должен быть разнообразным, включать в себя продукты растительного и животного происхождения», - пояснила Дарья Подчиненова.

Последствия неполноценного питания могут проявляться разнообразными симптомами: кожные высыпания, лишний вес, депрессия, слабый иммунитет и т.д. Именно поэтому сбалансированное питание так важно для поддержания здоровья. В группе риск при этом находятся вегетерианцы и веганы, поскольку из-за особенностей питания у них может сформироваться дефицит витамина В12, а также анемия.

«Независимо от того, едите ли вы мясные продукты или нет, рацион должен содержать достаточное количество белка, жиров и углеводов, быть разнообразным и содержать все необходимые питательные вещества», - подытожила эксперт.