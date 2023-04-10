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НовостиОбщество10 апреля 2023 9:56

Врач рассказала томичам о связи еды и депрессии

Специалист отметила, что образ жизни значительно влияет на здоровье человека
Александра Тайбатрова
По словам специалиста, качество питания напрямую влияет на здоровье

По словам специалиста, качество питания напрямую влияет на здоровье

Фото: Евгения ГУСЕВА

Дарья Подчиненова, врач по медицинской профилактике ОГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», рассказала телеграм-канале департамента здравоохранения Томской области, как питание влияет на здоровье человека. Она отметила, что несбалансированный рацион может отрицательно сказаться на уровне артериального давления и вызвать ряд других проблем со здоровьем, в том числе депрессию.

«С пищей мы получаем необходимые для жизнедеятельности вещества и порядка трети из них незаменимы, поэтому рацион должен быть разнообразным, включать в себя продукты растительного и животного происхождения», - пояснила Дарья Подчиненова.

Последствия неполноценного питания могут проявляться разнообразными симптомами: кожные высыпания, лишний вес, депрессия, слабый иммунитет и т.д. Именно поэтому сбалансированное питание так важно для поддержания здоровья. В группе риск при этом находятся вегетерианцы и веганы, поскольку из-за особенностей питания у них может сформироваться дефицит витамина В12, а также анемия.

«Независимо от того, едите ли вы мясные продукты или нет, рацион должен содержать достаточное количество белка, жиров и углеводов, быть разнообразным и содержать все необходимые питательные вещества», - подытожила эксперт.