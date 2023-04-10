На улице Тверской в Томске спилили шесть аварийных тополей

На Тверской улице в Томске спилили шесть аварийных тополей. Фото: АиФ/ Наталья Качановская

В Томске на Тверской улице спилили шесть аварийных тополей, рассказали «АиФ-Томск». Деревья были вырублены на прошлой неделе, а 10 апреля убрали их стволы. Таким образом, продолжается работа по сносу представляющих опасность тополей, которую начали несколько лет назад.

«Вырубку шести тополей провел подрядчик. Три из них были сухостойными. Еще три находились в неудовлетворительном состоянии и, по мнению экспертов, представляли опасность для томичей. Снос этих деревьев был ранее согласован на ландшафтной комиссии», - приводит «АиФ-Томск» информацию департамента дорожной деятельности и благоустройства мэрии.

Напомним, что в Томске потратят 130 миллионов на благоустройство 16 общественных пространств.