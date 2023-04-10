Почти 120 тысяч тонн гороха экспортировали из Томской области в Китай

Горох из Томкой области впервые экспортировали в Китай Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одно из сельхозпредприятий Томской области впервые экспортировало горох в Китайскую Народную Республику, рассказали в Управлении Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям. Объем партии составил почти 120 тысяч тонн, ее оформление проходило под контролем специалистов Россельхознадзора.

«Еще в 2022 году в местах выращивания и хранения гороха был проведен мониторинг фитосанитарного состояния. Это позволило в будущем успешно пройти аттестацию и войти в список хозяйств, одобренных Китаем. Зерно гороха исследовали на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза и на соответствие требованиям безопасности страны-импортера. Также на данную партию оформлены фитосанитарные сертификаты и сопроводительный документ», - рассказали об особенностях подготовки сделки в Россельхознадзоре.

Напомним, что Томская область вошла число регионов с благоприятной средой для экспорта, а в 2022 году был внедрен Региональный экспортный стандарт.