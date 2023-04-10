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НовостиОбщество10 апреля 2023 8:19

В Томской области незаконно приватизированную квартиру вернули в муниципальную собственность

Это произошло после вмешательства прокуратуры
Александра Тайбатрова
После вмешательства прокуратуры квартиру вернули муниципальную собственность. Фото: Сиб.фм

После вмешательства прокуратуры квартиру вернули муниципальную собственность. Фото: Сиб.фм

В Молчановском районе Томской области прокуратура выявила нарушения в использовании муниципальной собственности. Глава одного из сельских поселений района незаконно предоставил работнику сельской администрации жилье по договору социального найма. При этом, как отмечают прокуратуре, этот сотрудник не состоял на учете для получения жилья. А полученную квартиру он приватизировал.

«Прокуратура обратилась с иском в суд, потребовала признать сделку недействительной и аннулировать запись о приватизации жилья», - прокомментировали в прокуратуре Томской области.

Суд поддержал требования прокуратуры, и квартира снова стала муниципальной собственностью.

Ранее в природоохранной прокуратуре Томской области запретили разводить огонь вне оборудованных для этого мест.