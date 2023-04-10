Подготовка к 9 мая началась в Томске. Фото: Ксения Высотина

В Томске началась подготовка к празднованию 78 годовщины Дня Победы. К этому дню в городе планируется организация торжеств, благоустройство мемориальных мест, а также парад и «Бессмертный полк», сообщает городская администрация.

«Подготовка к празднованию Дня Победы в Томске ведется по нескольким направлениям. Это организация торжеств, украшение и благоустройство города и мемориальных мест, а также социальная поддержка ветеранов», – говорится в сообщении.

Также в городе пройдет акция «Поздравь ветерана». Фронтовые бригады на ретромобилях во дворах домов поздравят ветеранов песнями военных лет.

Традиционно День Победы начнется с забега «Миля мира» и возложения цветов к Мемориалу боевой и трудовой славы томичей. После этого по проспекту Ленина пройдет парад и «Бессмертный полк».

«Большая культурная программа ждет горожан на сцене площади Новособорной. Рядом будут работать интерактивные площадки. Концерты 9 мая состоятся и в районах города. В городе развернутся несколько уличных выставок с военной тематикой», – уточнили в администрации.

Вечером томичей ждет культурная программа в Лагерном саду.

Напомним, ранее стало известно 9 мая горожане смогут посмотреть 12-минутный салют.