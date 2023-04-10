Десять обвинительных приговоров вынесли силовикам в Томской области в 2022 году

В Томской области вынесли 10 приговоров силовикам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области было рассмотрено 12 уголовных дел в отношении сотрудников правоохранительных органов. Из них десять человек были приговорены, сообщила председатель Томского областного суда Лариса Школяр.

По ее словам, в 2022 году в суды поступило 12 уголовных дел на сотрудников правоохранительных органов. Из этого числа 10 человек получили обвинительные приговоры.

«В 2021 году в суды поступило 13 уголовных дел в отношении указанной категории лиц, вынесено 9 обвинительных приговоров», – уточнила РИА Томск Лариса Школяр.

В обслуде не назвали статьи, по которым были осуждены сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что в октябре 2022 года томский областной суд приговорил к условному сроку сотрудника УМВД России по Томской области из Асино по делу о разглашении государственной тайны.

В октябре 2022 года в Шегарском районе арестовали трех сотрудников полиции. Они избили двоих мужчин. Их приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В ноябре 2022 года бывшего полицейского в Томске приговорили к 3,5 годам колонии общего режима за вовлечение в занятия проституцией двух девушек и принуждение к продолжению незаконной деятельности еще шести.