Голосование за четвертого финалиста конкурса «Главный котик Томска 2023» стартовало 10 апреля

Фото: "АиФ-Томск"

В Томске 10 апреля стартовало голосование четвертой недели конкурса «Главный котик Томска 2023». Оно продлится до 13 апреля, сообщает издание «АиФ-Томск».

На сайте издания запустили четвертое голосование, в котором принимают участие 50 котов. Его победителям вручат призы от партнеров. А финалисты конкурса поборются за годовой запас корма.

Еженедельный выбор котиков пройдет до 16 июня. Летом 20 июня объявят главного котика Томска.

Напомним, финалистом первой недели стал кот Мурзик, который набрал 1 527 голосов. На второй неделе победил Пират, который получил 3 903 голоса. На третьей неделе томичей покорил котик Яша, который выбился вперед и набрал 4 509 голосов.