В Томске с 14 по 17 апреля перекроют участок улицы Красноармейской из-за ремонта сетей

В Томске перекроют участок улицы Красноармейской. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске с 14 по 17 апреля будет перекрыт участок улицы Красноармейской. Это связано с аварийными работами «ТомскРТС», сообщила пресс-служба городской администрации.

«Участок улицы Красноармейской, начиная от ул. Полины Осипенко до переулка Инструментального будет перекрыт для движения транспорта с 22:00 пятницы, 14 апреля, до 4:00 понедельника, 17 апреля. В это время АО «Томск РТС» будет выполнять замену трубопровода», – говорится в сообщении.

Работы продолжатся и на следующих выходных на участке улицы Красноармейской – от проспекта Кирова до улицы Усова. Также перекрытие ожидается после майских праздников.

Как сообщил заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус, у властей есть договоренность с ресурсниками, что ремонт сетей на дорогах должен начинаться до того, как в городе начнут укладывать асфальт.

«Мы стремимся к тому, чтобы уменьшить количество раскопок на дорогах, прорабатываем этот вопрос заранее, на стадии утверждения списка дорог, что здесь надо ремонтировать сети в первую очередь, - рассказал Черноус.

Напомним, в 2023 году комплексный ремонт дорог планируют провести на участках улиц Беринга, Клюева, Дальне-Ключевской, участков улиц Красноармейской от пр. Кирова до ул. Красноармейской, 123а, Алтайской от ул. Л. Толстого до ул. Елизаровых, Киевской от пр. Фрунзе до ул. Сибирской, а также участок трассы Томск – Мариинск от конца Иркутского тракта до 4,8 километра.