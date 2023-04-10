В Томской области карты «Тройка» позволят оплачивать проезд в общественном транспорте

Карты «Тройка» внедрят в Томской области. Фото: Алёна Мищенко

В Томской области внедрят инновационную систему оплаты за проезд в общественном транспорте «СберТройка», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Напомним, в апреле 2022 года стартовал пилотный проект по оплате проезда картой «Тройка». На тот момент он начал работать на городском маршруте №5 и пригородном №150. На этих маршрутах пассажиры могил оплатить проезд картой «Тройка». При этом помимо использования транспортной карты оплатить проезд в рамках этой системы можно банковской картой или наличными.

В понедельник, 10 апреля, губернатор Томской области Владимир Мазур сообщил, что договорился внедрить в регионе билетную систему «СберТройка» с заместителем мэра Москвы, руководителем департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максимом Ликсутовым.

«Мы заканчиваем изобретать велосипед с внедрением самых разных систем оплаты за проезд в общественном транспорте и внедряем эффективную модель, которая успешно работает в Москве и еще в 22 регионах страны», – сообщил Владимир Мазур.

По его словам, карта «Тройка» позволит томичам использовать ее не только внутри региона, но и в других городах России. Это будет удобно не только пассажирам, но и власти, которая выведет сферу пассажироперевозок из «тени», использует преимущества «Тройки» для адресной поддержки льготников.

«МосТрансПроект» направит специалистов в Томскую область, чтобы провести научно-исследовательские, конструкторские и проектные работ в области дорожного движения, проведения проектных работ.

«Для организации цифровизации инфраструктуры дорожного движения и повышения безопасности на дорогах Томской области ГКУ «Центр организации дорожного движения» готово передать региону оборудование и программное обеспечение», говорится в сообщении.

Перевозчика предоставят современное оборудование, цифровую система аналитики, возможность контроля безбилетного проезда, доступ к гибкой настройке тарифов и отчетов. Все это снизит расходы на сопровождение билетной системы.