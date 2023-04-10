В Томске семиклассник пронес электрошокер на урок и напугал им одноклассников

Ученик Светленского лицея пронес на урок электрошокер. Фото: Иван ВИСЛОВ

Конфликт между педагогом и учеником 7 класса произошел в Губернаторском Светленском лицее в Томске. Семиклассник пожаловался, что сотрудник применял в отношении него силу. Как позже прокомментировали в самом лицее, ученик принес на урок электрошокер, чем напугал одноклассников.

«Классному руководителю в мессенджере пришло сообщение от учеников 7 класса о том, что ученик принёс на урок электрошокер и демонстрировал его возможности одноклассникам во время урока, который был сорван», – рассказали в лицее.

Также ученик показывал электрошокер в столовой, чем испугал других детей. Классный руководитель сообщила о происходящем родителям и замдиректора по безопасности.

После этого ученика попросили отдать электрошокер, но тот отказался. На просьбу показать рюкзак, сотрудники лицея получили отказ с нецензурной лексикой.

«Никакого насильного осмотра ученика не проводилось. Администрация школы приняла решение дождаться родителей. В этот момент он стал снимать происходящее на телефон, сопровождая съемку необоснованными и провокационными обвинениями в адрес педагогов в крайне грубой форме. Через некоторое время прибыли родители ученика. Отец в рюкзаке своего сына обнаружил электрошокер и изъял его. Ученик с родителями вел себя крайне грубо, невоспитанно, не выбирая выражений в их присутствии», – говорится в сообщении.

По факту случившегося ученика пришлось перевести в другое учебное заведение по месту жительства.