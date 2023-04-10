Жителей Томска 9 мая ждет 12-минутный салют

Фото: Ксения Высотина

В Томске 9 мая горожане смогут посмотреть 12-минутынй салют. Вся программа праздника пока что неизвестна, сообщает издание "АиФ-Томск", ссылаясь на представителей мэрии.

"Праздник завершится 12-минутным фейерверком с музыкальным сопровождением.

По традиции салют начнется в 22:45 по местному времени в Лагерном саду, после завершения концертной программы", - рассказали в администрации города.

В мэрии также отметили, что фейерверк будет сопровождаться световыми прожекторами, как в прошлом году.

Напомним, что в 2023 году состоится 78-ая годовщина Дня Великой победы.

Читайте также: Более половины стрежевчан поддержали проведение салюта в День Победы